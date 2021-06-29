РИАМО - 29 июн. В полицию по Талдомскому округу поступило заявление от 63-летнего москвича, который сообщил о краже электроинструментов из хозяйственной постройки, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Задержан ранее судимый 31-летний житель Пермского края, осуществлявший строительные работы у заявителя.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сумма ущерба составила более 150 тыс. рублей. Похищенное имущество изъято.