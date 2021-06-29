РИАМО - 29 июн. Парки культуры и отдыха более 40 городских округов Московской области с 24 июня раздавали своим посетителям бесплатно питьевую воду в жаркую погоду, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«Из-за аномально жаркой погоды в Московской области, в парках с 24 июня мы запустили акцию по бесплатной раздаче воды. Всего с момента запуска акции посетителям парков раздали более 20 тыс. бутылок воды», – отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Эта акция будет действовать до конца лета. Воду раздавать будут, когда температура воздуха окажется выше плюс 25 градусов в тени. Бесплатную воду смогут получить все желающие посетители парков. Раздавать бутылки будут сотрудники парка или волонтеры.

Кроме того, в семи подмосковных парках на прошедших выходных маленьких посетителей угостили бесплатным мороженым. Всего раздали 800 брикетов мороженого. Акция проходила в Городском парке Ленинского округа, Городском парке Мытищ, парке Покровский Сергиева Посада, парке 30 лет Победы Красногорска, Сестрорецком парке Клина, парке Раздолье Одинцовского округа и парке Калинина в Королеве.

Акция по бесплатной раздаче мороженого в течение летнего сезона будет проходить и в других парках Подмосковья.

Еще с 26 июня в 16 парках запущены дополнительные сервисы – раздача зонтов для защиты от солнца и жары, а также стульев-шезлонгов.

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