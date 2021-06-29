РИАМО - 29 июн. Высокая пожароопасность 4 класса сохранится во вторник в Павловском Посаде, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Такой прогноз дали в центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жителям порекомендовали следить за сообщениями МЧС России. В случае необходимости нужно обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного – 101.