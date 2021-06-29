В Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). Одна из ее задач – реорганизация так называемого ржавого пояса столицы, промышленных зон, которые занимают огромные территории и практически не используются. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся территории бывших складов, заводов и фабрик в ближайшие годы. Сегодня мы расскажем, как преобразится промзона «Медведково», расположенная на северо-востоке столицы.

Проблемная экология

сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Промзона №51 «Медведково» расположена на северо-востоке Москвы и включает в себя обе части Медведкова – Северный и Южный районы. Она ограничена улицами Полярная, Молодцова и Полярным проездом – общая площадь промзоны составляет 163,46 га. Улицы Чермянская и Широкая, которые пересекают территорию с запада на восток, делят промзону на две части.

Раньше на территории первой части промзоны функционировал завод «Полимерпленка», который производил изделия из полимеров. Эксперты отмечают, что его выбросы загрязняли окружающую среду и были вредны для местных жителей. Завод закрыли несколько лет назад, и это повысило привлекательность района.

«Заводы подобного типа наносят значительный вред экологии. Сейчас у покупателей есть тенденция выбирать жилье с точки зрения чистоты окружающей среды. Неудивительно, что интерес к Южному Медведково возрос после закрытия «Полимерпленки», – уверен экс-директор по продажам Sky apartments Дмитрий Олейник.

Во второй части промзоны в свое время функционировал Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций, на территории которого идет строительство жилого комплекса «Полярная, 25». Здесь также располагались Государственный подшипниковый и Второй авторемонтный заводы. Сейчас их деятельность приостановлена, а складские помещения сдаются в аренду. Помимо этого, в промзоне продолжают работать еще несколько предприятий: бетонный и асфальтобетонные заводы, фармацевтическое и кожгалантерейное производства.

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Новая инфраструктура

сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

В настоящее время промзона постепенно реорганизуется под жилое и коммерческое строительство – в 2015 году было утверждено три проекта планировки территории. По данным Департамента градостроительной политики Москвы, здесь построят современный жилой комплекс со школой на 1,1 тысячи мест и двумя детскими садами.

«В состав жилого комплекса, который строится на территории, ограниченной улицами Чермянская, Полярная, Молодцова и Вилюйская, помимо жилых корпусов, войдут два детских сада на 300 и 220 мест, школа на 1100 мест и два многоуровневых наземных паркинга на 600 машино-мест», – рассказал руководитель ведомства Сергей Левкин «Интерфаксу».

Помимо этого, в первой части промзоны появятся торгово-развлекательный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и многофункциональный комплекс. Сейчас на территории промзоны ведется строительство нескольких корпусов будущего жилого комплекса «Полярная, 25», площадь которого составит 361,1 тысячи м2. По словам Левкина, два жилых корпуса уже введены в эксплуатацию, а к 2025 году появятся еще семь.

Важность развития спальников

сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

По мнению доцента кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максима Чиркова, подобная реорганизация поможет динамично развивать спальные районы столицы. Эксперт отмечает, что такая комплексная застройка конкретно в районе Медведково необходима.

«Важно развивать все столичные районы, а не только самые престижные – такую тенденцию сейчас можно наблюдать. Поэтому в спальных районах особенно важно строить хорошие жилые комплексы. Что касается промзоны «Медведково», то подобная реорганизация – настоящий «подарок». Сейчас ЖК хорошего качества здесь единичные», – считает Чирков.

Дмитрий Олейник обращает внимание на то, что Медведково уже имеет свою инфраструктуру. Это является очевидным плюсом для будущего ЖК – необходимости строить социальные объекты с нуля нет.

«Можно сразу привести антипример – район Некрасовка, который не имеет такого преимущества: до детских садов, школ и торговых центров иногда нужно ехать в соседние районы. Медведково в этом плане полностью сформирован, и строящиеся социальные объекты будут необходимым дополнением», – отмечает эксперт

Эксперты также сходятся во мнении, что главное преимущество промзоны №51 – большая площадь, которая позволит вместить всю инфраструктуру с запасом. В центре застройщики не имеют возможности обеспечивать инфраструктуру в таком объеме.

Предусмотреть пробки

сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Неоднозначно территория бывших предприятий может показать себя с точки зрения транспортной доступности. По мнению экспертов, в северо-восточной части столицы часто образуются пробки, и есть проблемы с загруженностью выезда в область.

«Застройщикам важно предугадать данный момент, чтобы избежать дополнительного давления на уже перегруженные дороги. Возможно, необходимо предусмотреть строительство дополнительной транспортной развязки», – комментирует Чирков.

Помимо этого, эксперт отмечает, что при застройке важно пересмотреть движение и маршруты общественного транспорта, поскольку в час пик здесь также наблюдается высокая загруженность.

Бюджетное жилье

Дмитрий Олейник считает, что проект реорганизуемой промзоны перспективен: жильцам предлагают развитый и тихий спальник. Жилье здесь будет пользоваться спросом. По мнению эксперта, здесь также будут предложения квартир эконом-класса.

«Ориентировочно стоимость жилья здесь будет в среднем 100-200 тысяч за квадратный метр – это практически минимальная цена на рынке недвижимости в Москве. Цена также будет зависеть от укомплектованности квартиры: наличия ремонта, мебели и т.д.», – отмечает Олейник.

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