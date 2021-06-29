В Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). Одна из ее задач – реорганизация так называемого ржавого пояса столицы, промышленных зон, которые занимают огромные территории и практически не используются. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся территории бывших складов, заводов и фабрик в ближайшие годы. Сегодня мы расскажем, как преобразится промзона «Медведково», расположенная на северо-востоке столицы.
Проблемная экология
Промзона №51 «Медведково» расположена на северо-востоке Москвы и включает в себя обе части Медведкова – Северный и Южный районы. Она ограничена улицами Полярная, Молодцова и Полярным проездом – общая площадь промзоны составляет 163,46 га. Улицы Чермянская и Широкая, которые пересекают территорию с запада на восток, делят промзону на две части.
Раньше на территории первой части промзоны функционировал завод «Полимерпленка», который производил изделия из полимеров. Эксперты отмечают, что его выбросы загрязняли окружающую среду и были вредны для местных жителей. Завод закрыли несколько лет назад, и это повысило привлекательность района.
«Заводы подобного типа наносят значительный вред экологии. Сейчас у покупателей есть тенденция выбирать жилье с точки зрения чистоты окружающей среды. Неудивительно, что интерес к Южному Медведково возрос после закрытия «Полимерпленки», – уверен экс-директор по продажам Sky apartments Дмитрий Олейник.
Во второй части промзоны в свое время функционировал Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций, на территории которого идет строительство жилого комплекса «Полярная, 25». Здесь также располагались Государственный подшипниковый и Второй авторемонтный заводы. Сейчас их деятельность приостановлена, а складские помещения сдаются в аренду. Помимо этого, в промзоне продолжают работать еще несколько предприятий: бетонный и асфальтобетонные заводы, фармацевтическое и кожгалантерейное производства.
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Новая инфраструктура
В настоящее время промзона постепенно реорганизуется под жилое и коммерческое строительство – в 2015 году было утверждено три проекта планировки территории. По данным Департамента градостроительной политики Москвы, здесь построят современный жилой комплекс со школой на 1,1 тысячи мест и двумя детскими садами.
«В состав жилого комплекса, который строится на территории, ограниченной улицами Чермянская, Полярная, Молодцова и Вилюйская, помимо жилых корпусов, войдут два детских сада на 300 и 220 мест, школа на 1100 мест и два многоуровневых наземных паркинга на 600 машино-мест», – рассказал руководитель ведомства Сергей Левкин «Интерфаксу».
Помимо этого, в первой части промзоны появятся торгово-развлекательный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и многофункциональный комплекс. Сейчас на территории промзоны ведется строительство нескольких корпусов будущего жилого комплекса «Полярная, 25», площадь которого составит 361,1 тысячи м2. По словам Левкина, два жилых корпуса уже введены в эксплуатацию, а к 2025 году появятся еще семь.
Важность развития спальников
По мнению доцента кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максима Чиркова, подобная реорганизация поможет динамично развивать спальные районы столицы. Эксперт отмечает, что такая комплексная застройка конкретно в районе Медведково необходима.
«Важно развивать все столичные районы, а не только самые престижные – такую тенденцию сейчас можно наблюдать. Поэтому в спальных районах особенно важно строить хорошие жилые комплексы. Что касается промзоны «Медведково», то подобная реорганизация – настоящий «подарок». Сейчас ЖК хорошего качества здесь единичные», – считает Чирков.
Дмитрий Олейник обращает внимание на то, что Медведково уже имеет свою инфраструктуру. Это является очевидным плюсом для будущего ЖК – необходимости строить социальные объекты с нуля нет.
«Можно сразу привести антипример – район Некрасовка, который не имеет такого преимущества: до детских садов, школ и торговых центров иногда нужно ехать в соседние районы. Медведково в этом плане полностью сформирован, и строящиеся социальные объекты будут необходимым дополнением», – отмечает эксперт
Эксперты также сходятся во мнении, что главное преимущество промзоны №51 – большая площадь, которая позволит вместить всю инфраструктуру с запасом. В центре застройщики не имеют возможности обеспечивать инфраструктуру в таком объеме.
Предусмотреть пробки
Неоднозначно территория бывших предприятий может показать себя с точки зрения транспортной доступности. По мнению экспертов, в северо-восточной части столицы часто образуются пробки, и есть проблемы с загруженностью выезда в область.
«Застройщикам важно предугадать данный момент, чтобы избежать дополнительного давления на уже перегруженные дороги. Возможно, необходимо предусмотреть строительство дополнительной транспортной развязки», – комментирует Чирков.
Помимо этого, эксперт отмечает, что при застройке важно пересмотреть движение и маршруты общественного транспорта, поскольку в час пик здесь также наблюдается высокая загруженность.
Бюджетное жилье
Дмитрий Олейник считает, что проект реорганизуемой промзоны перспективен: жильцам предлагают развитый и тихий спальник. Жилье здесь будет пользоваться спросом. По мнению эксперта, здесь также будут предложения квартир эконом-класса.
«Ориентировочно стоимость жилья здесь будет в среднем 100-200 тысяч за квадратный метр – это практически минимальная цена на рынке недвижимости в Москве. Цена также будет зависеть от укомплектованности квартиры: наличия ремонта, мебели и т.д.», – отмечает Олейник.
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