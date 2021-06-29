РИАМО - 29 июн. 23-летнюю жительницу городского округа Воскресенск задержали по подозрению в краже денег из кассы магазина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Девушка проходила стажировку в качестве кассира и украла деньги во время инвентаризации. Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов продуктов питания на ул. Мичурина. Сумма ущерба составила 17 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ. Девушка находится под обязательством о явке.