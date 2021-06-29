РИАМО - 29 июн. Жители Московской области в рамках опроса на портале «Добродел» предложили защитить от вырубки и застройки торговыми центрами свыше 1,1 тыс. зеленых зон, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что за неполную неделю, прошедшую с момента запуска опроса, в нем приняли участие почти 4 тыс. человек.

По его словам, участники опроса предложили территории, которые важны для них и которые после отбора будут внесены в систему РГИС для использования в работе ведомств правительства региона. Это поможет контролировать застройку данных зон.

«Жители предлагают существующие и старинные парки, пространства, которые могут стать зонами рекреации, рощи и общественные сады. Больше всего территорий предложено защитить в городских округах Балашиха, Ленинский, Красногорск, Мытищи, Одинцовский, Люберцы и Химки. Здесь отмечены жителями от 50 до 90 зеленых пространств», - сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Сбор предложений продлится еще 19 дней. Каждый житель области может предложить 3 территории в своем городском округе. Для этого нужно зайти на портал «Добродел», выбрать свой округ, авторизоваться на портале госуслуг, поставить точку на карте, которая соответствует любимой зеленой зоне, и написать пару слов, почему данная территория важна. Сделать это можно по ссылке.

После опроса будут отобраны наиболее популярные территории у жителей региона для внесения в систему РГИС. Опрос продлится до 18 июля.

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