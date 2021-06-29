РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Экскурсоводы Подольского краеведческого музея проведут в июле 4 пешеходные экскурсии, сообщили в музее.

3 июля в 12:00 начнется экскурсия «По старым улицам Подольска. Исторический центр». Сбор группы в Подольском краеведческом музее на Советской площади, 7.

17 июля в 12:00 - «Усадьба «Медной Венеры». Сбор у ворот усадьбы Ивановское на улице Парковой, 1.

24 июля в 12:00 - «Главный проспект. Страницы прошлого», сбор в Подольском краеведческом музее.

31 июля в 12:00 - «История усадьбы Поливаново», сбор у церкви Благовещения в поселке Поливаново, 1.

Экскурсии проводят по субботам по предварительной записи по телефону: 8(496)755-92-34.