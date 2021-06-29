РИАМО - 29 июн. Во время непогоды 28 июня в 11 муниципалитетах Подмосковья отключилось электричество из-за повреждений оборудования. Энергетики оперативно вернули свет в дома местных жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он напомнил, что регион давно сотрудничает с «Россетью».
«Еще на ПМЭФ мы с Андреем Валерьевичем Рюминым подписали соглашение. Его цель – предоставлять электричество и бизнесу, и гражданам, которые активно что-то развивают в Подмосковье, делать понятными и доступными все услуги, связанные с электроснабжением», – резюмировал губернатор.
28 июня в Подмосковье выпало до 90% месячной нормы осадков. Ливень сопровождался грозами и шквалистым ветром.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии