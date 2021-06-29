РИАМО - 29 июн. «Аэроэкспресс» запустил инновационный сервис по возврату потерянных вещей, пассажиры смогут найти свои вещи в любой точке мира, сообщает пресс-служба компании.

В кассах «Аэроэкспресса» и на сайте компании теперь можно приобрести фирменные метки для маркировки личных вещей. Специальные наклейки, бирки и брелоки с уникальным номером помогут идентифицировать принадлежность потерянных вещей и вернуть их хозяину.

Метки можно прикрепить к багажу, документам, ключам и любым другим ценным вещам.

Чтобы защитить личные вещи, необходимо активировать пакет услуг согласно инструкции на выбранной метке. Каждые наклейка, брелок и бирка содержат контактные данные, по которым тот, кто нашел потерянную вещь, сможет связаться со службой поддержки для возврата пропажи хозяину.

Информация указана на двух языках, так что обнаружить вещи можно в любой стране. Потерянные документы владельцу доставит курьер в любую точку мира. При потере багажа клиент забирает его самостоятельно у нашедшего.