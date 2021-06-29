РИАМО - 29 июн. Администрация Орехово-Зуевского городского округа нарушила требования земельного законодательства РФ, ей выписали административный штраф на сумму 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Администрация является собственником земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 30 га в городском округе.

Установлен факт нарушения земельного законодательства РФ. В частности, выявлено непроведение обязательных агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозийных мероприятий для обработки почвы и непринятие мер к воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Сельскохозяйственные угодья заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью, имеются очаговые навалы твердых коммунальных отходов.

В июне администрацию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв». Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Штрафы за мяту и одуванчики: кого могут наказать>>