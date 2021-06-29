РИАМО - 29 июн. Компанию «Город М» включат в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от заключения контракта на техобслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации с подсистемой ограничения доступа и системы охранного теленаблюдения в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Согласно представленным Центральной таможней (кинологический центр ФТС России) сведениям, в адрес компании было направлено проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок фирма не представила заказчику через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью проект контракта. Из-за этого учреждению поступило уведомление об уклонении компании от заключения контракта на выполнение работ.

На заседании комиссии регионального УФАС России фирма не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, которые принимали участие в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Город М» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

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