РИАМО - 29 июн. Во время учебы в школе дети и подростки обедают, поэтому родители должны учитывать это, чтобы домашняя еда в нужной мере дополняла рацион, сообщили РИАМО в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора по Московской области.

В детском саду кормят 5 раз в день, в школах - завтрак и обед. Для тех, кто остался в группе продленного дня, предусмотрен полдник.

Поэтому важно, чтобы дома дети дополучали те продукты, которые не ели в школе. Пищеварительная система детей и подростков еще не окрепла, поэтому рацион должен легко усваиваться.

Баланс рациона

Чтобы у ребенка развивалось крепкое здоровье и иммунитет, он должен обязательно получать необходимое количество энергии из пищи. Рацион обязательно должен быть разнообразным.

Нужно учитывать особенности организма и непереносимость некоторых продуктов. Во время готовки продукты необходимо правильно обработать, соблюдать гигиену и использовать только свежие продукты.

Важно соблюдать не только необходимую калорийность пищи, но еще и баланс белков, углеводов, минералов и воды для укрепления клеток и костной ткани.

Белки нельзя заменить ничем, их всегда должно быть в достатке для развития растущего организма. Они влияют в том числе и на работу головного мозга.

Жиры - источник энергии, они помогают выработке иммунитета. Углеводы - основной источник энергии, который помогает усвоению белков и жиров. Избыток углеводов ведет к нарушению обмена веществ.

Минеральные соли и микроэлементы являются строительным ресурсом организма, поэтому в период активного роста особенно важно их обилие. Витамины выравнивают все остальные реакции в организме и способствуют его нормальной работе.

В день необходимо выпивать около 1,5 л воды. Не менее 1-2 раз в неделю детей нужно обязательно кормить рыбой. Каждый день нужно есть молочные продукты: йогурт, молоко, сыр.

Вредные продукты

Нельзя перекармливать детей сладким и мучным, чтобы не вызвать ожирение. Вредны продукты с большим количеством пищевых добавок, красителей, консервантов и кофеином.

В рационе детей и подростков нужно ограничить несезонные фрукты и овощи, сладкую газировку, майонез, кетчупы и магазинные соусы, острую еду, фастфуд, сырокопченые колбасы, грибы, соки в пакетах, жвачки и леденцы.

Чтобы ребенок был здоров, активен, гармонично развивался и имел крепкий иммунитет, важно, чтобы здоровое питание вошло у него в привычку.