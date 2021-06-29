РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июн. Уголовное дело возбудили по факту гибели ребенка в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

28 июня в Королеве рядом с детской площадкой на шестилетнего мальчика упала крупная ветвь дерева. От полученных травм ребенок скончался на месте. Установлено, что мальчик находился под присмотром родителей. Играя с другим ребенком, он дергал ветвь дерева, которая из-за сильного ветра ранее была надломлена. В результате ветвь упала на ребенка, причинив ему травмы несовместимые с жизнью, второй мальчик успел отбежать в сторону.

Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по факту гибели шестилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Предварительно следователь провел осмотр места происшествия, опросил очевидцев и родителей мальчика, назначил судебно-медицинскую экспертизу.