РИАМО - 29 июн. На обучение в «Школе фермера», которая организована в Коломенском аграрном колледже Московской области, подано около 50 заявок. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Школа фермера» в Коломенском аграрном колледже вновь распахнет свои двери 1 сентября. На сегодняшний день уже подано 46 заявок на обучение будущих аграриев и владельцев собственного агробизнеса. Из них 23 заявки подано на курсы растениеводства, и столько же – на пчеловодство», - сказал Сергей Воскресенский.

«Школа фермера» - образовательный проект, в результате которого создаются новые крестьянско-фермерские хозяйства, рабочие места, а также бренды качественной фермерской продукции.



Программа стартовала в 2020 году. По замыслу организаторов в рамках теоретического и практического обучения слушатели смогут не только строить эффективный фермерский бизнес «с нуля», но и повысить квалификацию уже начавшим свое дело предпринимателям.

Обучение бесплатное. Учебный курс состоит из теоретической и практической частей общей продолжительностью до 2-х календарных месяцев. Теория включает в себя посещение занятий, которые будут вести преподаватели агровузов, специалисты «Россельхозбанка», а также успешные владельцы агробизнеса.

Выпускники получат документы государственного образца по направлению сельского хозяйства необходимые для получения грантовой поддержки. Те выпускники школы, которые представят работающий бизнес-план, смогут получить специальный кредитный продукт «Стань фермером» для запуска собственного дела.

Желающие записаться в школу фермера должны подать заявку через специальную форму на сайте Коломенского аграрного колледжа в виде презентации с ответом на главный вопрос: почему мне важно стать слушателем. Все информационное сопровождение будет доступно как на сайте колледжа, так и в рамках РосАгроЭко, информационного портала, посвящённого популяризации образования в сфере сельского хозяйства.