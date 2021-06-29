РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 июн. Первый заместитель главы администрации Котельников Александр Чуприн проверил, как соблюдаются антиковидные меры в торговом центре «МЕГА Белая Дача», сообщает пресс-служба администрации округа.

С 28 июня в соответствии с постановлением губернатора Московской области посещение объектов общественного питания возможно только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса либо факт выздоровления от инфекции в последние полгода. В ТЦ проверили, как сотрудники ресторанов исполняют данное постановление.

Все рестораны были огорожены для свободного подхода к столикам, размещена информация о новых форматах обслуживания, при выходе измеряется температура, а также проверяют QR-код и паспорт на входе в рестораны и кафе.

Проверяющий сотрудник отсканировал QR-код камерой смартфона. На экране отобразился статус кода (действителен/недействителен), инициалы посетителя (первые буквы фамилии, имени и отчества), а также его дата рождения и последние цифры номера паспорта (только для QR-кодов, полученных на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус»). Эти данные проверяющий сверил с данными в документе, удостоверяющем личность. Если они совпадают, то можно пройти в заведение.

При отсутствии кода или паспорта можно заказать еду навынос.