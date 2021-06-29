РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. Подрядные организации провели ремонт тротуара на улице Инициативной в городском округе Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаются работы по ремонту тротуаров. Выполнен ремонт тротуара по улице Инициативной, площадь работ составила 119 квадратных метров», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что из запланированных 18 объектов площадью 3 471 кв м выполнен ремонт уже на пяти площадью 518 кв м.

Окончание работ запланировано до 1 октября 2021 года.

Ружицкий подчеркнул, что в ходе проведения работы по содержанию и обеспечению безопасности дорожного движения удалено шесть аварийных деревьев, опилено с целью обеспечения видимости дорожных знаков восемь.