РИАМО - 29 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как с помощью «цифры» ведется контроль за электрическими сетями, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В 2020 году создан первый в Подмосковье Центр управления сетями (ЦУС) западной части Московской области - филиал обслуживает порядка 830 тыс. человек в 8 муниципалитетах.

«С «Россетями» у нас давнее сотрудничество. На ПМЭФ-2021 мы подписали соглашение, цель которого – предоставлять доступное электричество бизнесу, гражданам. Для удобства максимально делаем оцифровку, чтобы была понятна и стоимость подключения, и оплата», - сказал Воробьев.

По его словам, в Центре управления сетями видны все проблемы - если они возникают, то оперативно решаются.

«Будем и дальше совершенствовать систему электроснабжения в Московской области», - подчеркнул губернатор.

На ПМЭФ, который проходил со 2 по 5 июня, губернатор региона Андрей Воробьев и гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве, предусматривающее объединение усилий по развитию системы энергоснабжения центров обработки данных, а также реализации потенциала Подмосковья в целом. Еще была достигнута договоренность о координации деятельности по вопросам консолидации объектов сетевого комплекса под управлением группы «Россети».

Центр управления сетями

ЦУС объединил функции 12 диспетчерских пунктов, что обеспечило полный охват системами телемеханики высоковольтных подстанций. Также здесь установлена система коллективного отображения информации, позволяющая вывести на экран данные о распределении и нахождении бригадных автомашин, метеоусловиях, картографию обслуживаемых районов, жалобы от клиентов, количество обесточенных потребителей.

Все вместе дает возможность быстро и эффективно реагировать на поступающие сигналы и оперативно восстанавливать электроснабжение.

«Безусловно, основное для клиентов - это стоимость и сроки подключения. Именно в этих направлениях мы движемся. За последние годы сделан очень большой шаг вперед - стоимость уменьшилась в десятки раз, также оптимизированы сроки подключения», - отметил гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Техприсоединения

В прошлом году «Россетями» в Подмосковье выполнено более 28 тыс. техприсоединений. За последние 7 лет сроки подключения сократились втрое.

С учетом роста спроса на услуги по техприсоединению компания «Россети Московский регион» развивает новые технологии, большинству клиентов предложена возможность взаимодействия удаленно, посредством электронных сервисов в личном кабинете на портале по технологическому присоединению. В этом году данной услугой уже воспользовалось 97% заявителей.

Интерактивные сервисы

Кроме этого, в сетевом комплексе Московской области активно внедряются интерактивные сервисы. С 2015 года заявители региона с требуемой мощностью до 670 кВт (абсолютное большинство) могут подключиться к сетям онлайн, в том числе через мобильное приложение. Работает мобильный диалоговый офис, предоставляющий клиентам справочную информацию по письменному или голосовому запросу.

«Мне необходимо увеличить мощность электроснабжения, которую сейчас мне предлагают в жилых помещениях. Решить вопрос оказалось не так сложно. Я зарегистрировалась, записалась на определенное время, обратилась в офис. Мне все подробно объяснили, показали как в приложении подать заявку, также подготовили необходимые документы. Все заняло несколько минут», - сказала предприниматель Оксана Дергунова.

В этом году ПАО «Россети» планирует реализовать ряд инвестиционных программ на территории Московской области. В частности, предусмотрено строительство 2147 км линий электропередачи, реконструкция 430 км консолидированных сетей СНТ и коттеджных поселков, установка современных «умных» счетчиков.

Проект «Электромонтер 2.0»

Губернатору продемонстрировали проект «Электромонтер 2.0», позволяющий ставить задачи мобильным бригадам дистанционно и оформлять необходимые документы. Он помогает на 20% увеличить производительность труда, снизить травматизм и сократить время до подачи энергии после нарушений электроснабжения - если раньше это занимало несколько часов, то сейчас в среднем - всего 96 минут.

Этой системой пользуются свыше 8,5 тыс. электромонтеров в Московской области.

«Программа позволяет оперативно выявлять дефекты оборудования, синхронизировать базу данных по фотографиям и описательной части этих дефектов, что в дальнейшем обеспечивает своевременное их устранение», - прокомментировал диспетчер Денис Порошин.

Развитие

В дальнейшем планируется открытие аналогичных комплексов в других районах. В числе прогнозируемых эффектов - сокращение количества технологических нарушений и времени их ликвидации на 25% и 30% соответственно, увеличение производительности труда на 50%.