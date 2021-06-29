РИАМО - 29 июн. Строительная готовность образовательного кластера на базе гимназии имени Е.М. Примакова на данный момент составляет 20%. Объект возводят в рамках нацпроекта «Образование» в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Возведение четырех кампусов, стадиона и котельной идут без перерыва.

«Строительство нового образовательного кластера ведется в графике. На объекте более 130 рабочих и 21 единица техники. Работа организована в две смены. Строители приступили к возведению третьего этажа зданий кампусов», - отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Он добавил, что на стадионе продолжается засыпка основания спортивного поля, монтаж металлоконструкций трибун.

В рамках поэтапного ввода объектов, спортивное ядро, котельную и первый кампус введут в 2021 году, еще три кампуса - в июне 2022 года, учебный корпус - в сентябре 2023 года.