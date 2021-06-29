РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 июн. В ходе встречи администрации подмосковных Котельников с представителями предприятия АО «Гидросила» обсудили направления работы во время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Предприятие АО «Гидросила» - одно из крупнейших на территории городского округа Котельники, которое начало свою деятельность 90 лет назад со слесарно-механической мастерской.

Руководитель предприятия Виктор Сергиенко рассказал замглавы администрации Котельников Марии Галузо в ходе ее рабочего визита о том, что на данный момент в команду требуются водители и сотрудники склада.

«Финансовая стабильность на предприятии позволяет компании работать и развиваться, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию», - сказал Сергиенко.

Галузо обсудила с ним направления работы предприятия, которое представляет из себя комплекс заводов и представительств в России и за рубежом. В 2015 году был создан завод по производству гидроцилиндров в Белоруссии. Всего компанией создано 6 заводов.

Также Сергиенко отметил, что одной из первостепенных задач сейчас является вакцинация сотрудников, которых в группе компаний «Гидросила» насчитывается около 4 тыс. Он подчеркнул, что традиция предприятия - строго следовать всем правилам, включая рекомендации Роспотребнадзора.

Галузо также посетила отдел продаж, где ведется работа с посетителями, и посмотрела, как соблюдаются меры безопасности при взаимодействии с клиентами. Она подчеркнула, что в случае необходимости администрация готова оказать содействие в организации индивидуальных консультаций для сотрудников по вакцинации.

Всего в Котельниках работает свыше 200 крупных предприятий.