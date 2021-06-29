РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. Многоквартирные жилые дома и социальные объекты подмосковного Красногорска должны подготовить к отопительному сезону до 15 сентября, сообщила замглавы администрации округа Елена Лобачева.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в администрации Красногорска во вторник. Вел заседание первый заместитель главы администрации Виктор Моисеев. В повестку вошли вопросы подготовки объектов к отопительному периоду, а также об обеспечении пожарной безопасности и безопасности на воде.

Лобачева сообщила, что на территории горокруга Красногорск 144 объекта социальной сферы, 1 550 МКД, 17 теплоснабжающих организаций.

«По социальной сфере и МКД готовность – до 15 сентября. Теплоснабжающие организации – до 1 ноября 2021 года. По итогам сдачи паспортов горокруг Красногорск получает паспорт готовности до 15 ноября в Гостехнадзоре», - сказала Лобачева.

Она добавила, что по многоквартирным домам на данный момент готовность 84%.

«Готовность всего городского округа в данный момент составляет 30%. Мы в графике», - отметила Лобачева.