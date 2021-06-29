РИАМО - 29 июн. Специалисты Мосгосстройнадзора и сотрудники Центра экспертиз проверили ход строительства станции «Рижская» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Станция «Рижская» глубокого заложения, строится закрытым способом. На этом участке планируют создать пересадку с одноименной станцией Калужско-Рижской линии.

Во время проверки специалисты оценивали соответствие класса арматурной стали и качество сварных соединений конструкций.

«Всего с начала строительства на объекте проведено 34 инспекционные проверки, эксперты ЦЭИИС выполнили 127 исследований», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По результатам испытаний не зафиксировано отклонений показателей от проектной документации.

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