РИАМО - 29 июн. За последние сутки в Подмосковье выявили 2453 случая заражения коронавирусом, из них 246 – в Раменском округе и 171 – в Одинцовском округе, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

157 случаев заражения за сутки выявили в Сергиево-Посадском округе, 139 - в Красногорске, 125 - в Ленинском округе, 122 - в Мытищах, 116 - в Люберцах, 113 - в Химках, 101 - в Солнечногорске, 92 - в Электрогорске, 87 - в Чехове, 85 - в Королеве, 71 - в Домодедове, 63 - в Подольске, 58 - в Краснознаменске, 54 - в Ступине, 52 - в Орехово-Зуевском округе.

44 новых случая коронавируса за сутки зафиксировали в Долгопрудном, 43 - в Балашихе, 39 - в Лобне, по 38 - в Волоколамском округе и Павловском Посаде, 35 -в Реутове, 31 - в Ивантеевке, 28 - во Фрязине, 25 - в Зарайске, по 22 - в Егорьевске и в Истре, 21 - в Озерах, 18 - в Клину, 16 -в Бронницах, 14 - в Воскресенске, 13 - в Богородском округе и Дзержинском.

9 новых случаев коронавируса зафиксировали в Дубне, по 8 - в Жуковском, Коломне и Черноголовке, 7 - в Серпухове, 6 - в Наро-Фоминском округе, по 5 - в Пушкине и Рузском округе, по 4 - в Лыткарине и Шатуре, по 3 - в Лосино-Петровском округе и Серебряных Прудах, по 2 - Луховицах, Шаховской и Электростали, по 1 - во Власихе, в Кашире и Красноармейске.

Ни одного случая не выявили за прошедшие сутки в Звездном городке, Котельниках, Лотошине, Молодежном, Пущине и Талдомском округе.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 311 578 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6494 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 252 953 пациента.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей