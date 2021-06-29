РИАМО - 29 июн. Народная артистка России Вера Алентова госпитализирована с подозрением на коронавирус в одну из клиник столицы, сообщает ТАСС.
Семья 79-летней актрисы не захотела разглашать информацию о том, в каком состоянии находится ее здоровье.
Ранее сообщалось, что ее муж режиссер Владимир Меньшов болеет коронавирусом.
Вера Алентова - советская и российская актриса, театральный педагог. В 1992 году получила звание народной артистки РФ. Огромную популярность актрисе принесла главная роль в фильме «Москва слезам не верит», где она сыграла Катерину.
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29 ИЮНЯ
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.
- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.
- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.
- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей
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