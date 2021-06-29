РИАМО - 29 июн. 39-летнего мужчину, который убил человека на востоке столицы, могут заключить под стражу по ходатайству следствия, сообщила РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Злоумышленник признал вину.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – сказала Иванова.

Она добавила, что для проверки психического здоровья мужчины планируется провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Убийство произошло 28 июня вблизи улицы Щербаковской в результате конфликта между мужчинами. Обвиняемый порезал оппонента, от полученных ранений мужчина 1977 года рождения скончался на месте.