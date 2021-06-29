РИАМО - 29 июн. В Богородском городском округе следователи устанавливают обстоятельства гибели троих человек, один из которых ребенок, тела нашли в выгребной яме, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

28 июня 2021 года в вечернее время в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении тел 75-летнего мужчины и 65-летней женщины, а также 3-летней девочки в выгребной яме, расположенной на территории частного дома в поселке Обухово.

Следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

По данным следствия, погибшие пенсионеры приходились прабабушкой и прадедушкой 3-летней девочке. Предварительно установлено, что из-за резко увеличившегося уровня воды в выгребной яме кто-то из взрослых спустился в нее для устранения проблемы, остальные, при оказании помощи, также оказались в яме и не смогли спастись.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.