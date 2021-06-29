РИАМО - 29 июн. В VI созыве в Московскую областную думу поступило свыше 13 тыс. обращений от жителей региона, что в 2 раза больше, чем за предыдущий созыв, когда поступило 6,4 тыс. обращений, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Это связано с тем, что депутаты стали плотнее работать с людьми. У нас появилась региональная неделя – раз в месяц депутаты посвящали неделю работе в округах, раньше эта работа велась в дни, когда не было мероприятий парламента», – пояснил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Кроме того, выросло число обращений, которые поступили в электронном виде. В V созыве половина обращений приходила через Сеть, а в VI созыве – уже почти 80%.

«Помимо высоких темпов цифровизации региона, причина кроется в том, что мы обновили свой сайт – появился раздел «Депутат. Онлайн». То есть житель может на сайте выбрать депутата и направить ему вопрос или обращение напрямую», – добавил Брынцалов.

В VI созыве работала приемная регионального парламента, в которой 2 раза в неделю жители Подмосковья могли попасть на личный прием депутата. По сравнению с V созывом число жителей, которые пришли на встречу, выросло на 20%.

Брынцалов отметил, что в топе тем, с которыми обращались жители: вопросы экономического и социального блоков, ЖКХ, гражданского права и безопасности.

Брынцалов рассказал о приоритетах в работе Мособлдумы VI созыва>>