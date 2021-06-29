РИАМО - 29 июн. За неделю благодаря Госадмтехнадзору приведено в порядок более 830 объектов на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«В местах отдыха у воды за неделю устранено 25 нарушений (в 15 городских округах), 145 нарушений устранено за несвоевременный окос травы (в 28 городских округах)», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По итогам работы устранено 174 нарушения в содержании детских игровых площадок в 44 городских округах Подмосковья. Приведено в порядок 45 фасадов нежилых зданий и сооружений (в 28 городских округах), ликвидированы самовольно размещенные информационные вывески и «рекламный мусор» - 29 объектов (в 20 городских округах).

Кроме того, восстановлено 10 линий внутридворового освещения (в 8 городских округах). В категории «Уборка газона» устранено 310 нарушений (в 43 городских округах).