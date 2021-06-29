РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. За минувшие сутки в Люберцах выявили 116 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали 13 777 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за сутки выявили 2 453 случая коронавирусной инфекции.

В Котельниках за сутки не выявили новых случаев коронавируса, всего в округе зарегистрировано 2 273 зараженных Covid-19. В Дзержинском известно о 13 новых инфицированных, всего с начала пандемии там вирус выявили у 2 695 человек.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 311 578 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 494 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 252 953 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей