РИАМО - 29 июн. Стенд Подмосковья на строительной выставке в Каире посетил министр жилищного строительства Египта Ассем Аль-Газзар, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На региональном стенде представлены предприятия из округов Дмитровский, Егорьевск, Красногорск, Мытищи и Коломна. Компании занимаются выпуском продукции для стройки и отделки: от декоративной штукатурки и оборудования для водоснабжения до интерьерных решений.

«Предприятия Московской области производят высококачественную продукцию, которая обладает высокой конкурентоспособностью в том числе и на внешних рынках. Реализовать экспортный потенциал региональным компаниям помогает Подмосковный Фонд поддержки ВЭД, который, например, обеспечивает их участие в международных выставках, оплачивая все организаторские расходы», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятия Московской области – единственные представителями РФ на выставке. Их стенд вызывает повышенный интерес среди посетителей.

Международная строительная выставка The Big 5 Construct Egypt 2021, где РФ представляет 5 компаний Подмосковья, проходит с 26 по 29 июня. Предприятия участвуют в выставке на групповом стенде, организованном подмосковным Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности.