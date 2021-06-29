РИАМО - 29 июн. За минувшие сутки в Московской области вылечился от коронавирусной инфекции 1181 пациент, с начала пандемии выздоровели 252 953 человека, сообщает оперштаб Подмосковья.

Также за сутки умерли 16 человек. За все время скончались 6494 пациента.

Всего на данный момент в регионе было выявлено 311 578 случаев заболевания.

В медицинских организациях региона наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

В регионе работает 430 прививочных кабинетов, в которых можно вакцинироваться от коронавируса. Некоторые из них открыты круглосуточно.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей