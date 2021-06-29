РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. В городском округе Мытищи провели рейд по соблюдению противоэпидемических мер в магазинах и на предприятиях общественного питания, сообщается на сайте администрации горокруга.

Проверку предприятий осуществили представители управления потребительского рынка и услуг администрации Мытищ совместно с представителями Роспотребнадзора. Первым пунктом проверки стал торговый комплекс «Чум», расположенный по адресу: Ярославское шоссе, дом 118. Здесь расположено несколько предприятий, торговый магазин. По итогам проверки были выявлены некоторые замечания.

«Была проверка торгового центра, в частности ИП Ермолаева Н.В., где выявлен ряд нарушений – проверялся СанПиН о профилактике новой коронавирусной инфекции. Виды нарушений: несоблюдение масочного режима, отсутствие разметки, сотрудниками учреждения не ведется измерение температуры, фильтр журнала не представлен, последняя запись была в феврале 2020 года, также у их арендаторов выявлены соответствующие нарушения. По данной проверке составлен протокол осмотра», - сказала специалист-эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора горокруга управления Роспотребнадзора по Московской области Юлия Третьякова.

В этот день также проверили предприятие общественного питания – пиццерию «Маман», которая расположена по адресу: улица 2-я Институтская, дом 24. Проверяющими здесь также были выявлены некоторые нарушения.

«Мы проверили сегодня и сетевые магазины, торговые центры, общепит. В целом все нормы соблюдаются, но есть некоторые моменты, которые связаны с организационными вопросами, с документацией объектов. Считаю, что нужно проводить больше разъяснительной работы с людьми, говорить о том, какие есть запреты, какие меры нужно соблюдать. Это важно для предприятий», - уточнил заместитель руководителя подразделения обеспечения торговой деятельности управления потребительского рынка и услуг администрации горокруга Валерий Улисов.

В сообщении добавляется, что всего в этот день проверка прошла по пяти торговым предприятиям Мытищ. Все выявленные нарушения были зафиксированы.