РИАМО - 29 июн. С помощью медицинского чата в Telegram информацию в Одинцовском округе получают более 3,8 тысячи человек. Всего в медчатах этого мессенджера участвуют 95 тыс. жителей Московской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Медчаты работают уже в 56 округах Московской области. В Одинцовском округе данным сервисом охвачено уже более 3,8 тыс. человек.

«Преимуществом чата является его оперативность. Жители в режиме реального времени получают в нем ответы на свои вопросы. Консультируют их руководители ведущего медицинского учреждения округа – Одинцовской областной больницы. Чаще всего медиков спрашивают о вакцинации, прохождении диспансеризации, профилактических медосмотрах, режиме работы подразделений ООБ», - сообщил заместитель главы администрации Одинцовского округа Олег Дмитриев.

Активные ссылки на медицинские чаты и QR-коды конкретных городских округов можно найти на сайте Общественной палаты Московской области в разделе «Проекты» - «Медчаты». Ссылка на страницу.