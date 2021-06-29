РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. Три человека утонули в подмосковном Красногорске с начала купального сезона, сообщил начальник отдела ГО и ЧС управления по безопасности и работе с потребрынком администрации горокруга Сергей Петров.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в администрации Красногорска во вторник. Вел заседание первый заместитель главы администрации Виктор Моисеев. В повестку вошли вопросы подготовки объектов к отопительному периоду, а также об обеспечении пожарной безопасности и безопасности на воде.

Петров сообщил, что в нынешнем году в горокруге специально оборудованы для купания и допущены к эксплуатации три зоны отдыха у воды: на гидроузле №5 на реке Баньке, на гидроузле №4 на реке Синичке и на левом берегу Москвы-реки в устье реки Курицы.

Здесь обозначены места для купания, в том числе детей, и организовано ежедневное дежурство спасателей.

Кроме того, на территории округа имеется 68 исторически сложившихся мест отдыха населения у воды, не оборудованных для купания.

«В условиях установившейся жаркой погоды жители массово устремляются к воде и, не обращая внимание на запрещающие купание знаки и аншлаги, на свой страх и риск купаются в водоемах, зачастую употребив спиртные напитки. В результате такого стихийного и неорганизованного отдыха в горокруге на воде в этом году погибли три человека, из них один ребенок», - сказал Петров.

Сотрудники администрации совместно с представителями УМВД и МЧС патрулируют исторически сложившиеся места отдыха у воды. Разработано 6 ежедневных маршрутов, в выходные дни к ним добавляются три дополнительных.