РИАМО - 29 июн. Столичное правительство утвердило проект возведения пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки, он будет построен рядом с памятником Петру I, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Постановление по этому проекту подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Новый мост будет иметь длину 56,6 м и ширину 8 м. Он расположится в створе 3-го Голутвинского переулка, а также и свяжет Болотную и Крымскую набережные.

Около моста на обеих набережных Водоотводного канала появятся дополнительные спуски к воде, их сделают в виде деревянных конструкций и причала.

Еще на Болотной набережной планируют благоустроить пешеходную зону общей площадью около 0,3 га.

По прогнозам, новым пешеходным мостом в центре мегаполиса будут пользоваться до 900 человек в час, среди которых сотрудники, находящихся на Балчуге организаций, а еще многочисленные горожане и туристы, посещающие район, чтобы отдохнуть и развлечься.