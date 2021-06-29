РИАМО - 29 июн. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 4854 пациента, общее количество выздоровевших после Covid-19 в городе составляет 1 153 145 человек, сообщает оперштаб Москвы.

В мегаполисе за прошедшие сутки выявлено 6209 новых случаев заражения, госпитализировано 1757 пациентов. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 680 заболевших.

За сутки в городе умер 121 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Всего скончался 22 331 человек.

С начала пандемии в столице выявлено 1 352 392 случая заболевания.

Врачи призывают горожан вакцинироваться от Covid-19, тогда можно будет спасти большое количество жизней и победить пандемию. Для того, чтобы сделать прививку от инфекции, необходимо обратиться в одну из поликлиник Москвы или в мобильные пункты.

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29 ИЮНЯ

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