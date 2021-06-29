РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. Сотрудники отдела ГИБДД Мытищ совместно с представителями транспортных компаний провели с водителями профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мероприятие состоялось в рамках социального раунда «Некуда спешить» и операции «Автобус». Цель – напомнить водителям автотранспортных средств о соблюдении скоростного режима, а также о неукоснительном соблюдении ПДД.

Сотрудники полиции провели беседы с водителями автотранспортных компаний на предмет соблюдения правил дорожного движения, рекомендовали водителям всегда придерживаться допустимого скоростного режима, чтобы избежать несчастного случая на дороге, а также напомнили всем присутствующим о последствиях превышения скорости.

По итогам мероприятия стражи правопрядка пожелали водителям быть бдительными и не нарушать правила дорожного движения.