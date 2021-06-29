РИАМО - 29 июн. В столице 2 девелоперским проектам присвоят статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда за пределами Третьего транспортного кольца. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

В свою очередь застройщики приняли на себя обязательства создать 6,3 тыс. рабочих мест. Из них 5,2 тыс. рабочих мест создадут компании, входящие в ГК «ПИК», построив торговый комплекс на Зеленодольской улице в Кузьминках, бизнес-центр на Заречной улице и торговый центр на территории бывшей промзоны «Бутово».

Еще порядка 1,1 тыс. новых рабочих мест создаст АО «Специализированный застройщик «Метромаш». Компания намерена возвести многофункциональный офисно-торговый центр на Тагильской улице.

Программа стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК была утверждена в 2019 году.

Реализация программы позволит обеспечить комплексную сбалансированную застройку новых районов за пределами ТТК, а еще снизить дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сократить маятниковую миграцию внутри мегаполиса.​