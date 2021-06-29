РИАМО - 29 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении мер поддержки столичным предпрнимателям сферы общественного питания, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года. Также предприятия общепита могут получить субсидию для субъектов малого и среднего бизнеса на сумму 1 млн рублей.

Кроме того, кафе смогут брать кредиты по льготным ставкам 6% с размером компенсации по недополученным доходам банка 4%. Максимальный размер - 500 тыс. рублей. Срок - 12 месяцев. Программа действует до 31 декабря 2021 года.

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29 ИЮНЯ

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