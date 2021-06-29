РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июн. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в горокруге зафиксировано более 14,1 тыс заболевших, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 2 453 случая заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 311 578 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 494 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 252 953 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

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