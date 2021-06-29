РИАМО - 29 июн. Сотрудники «Мособлпожспаса» достали водителя из искореженной кабины машины, попавшей в дорожную аварию на 139-м км трассы М-5 «Урал» в городском округе Луховицы, сообщает пресс-служба учреждения.

Старший смены Сергей Макаров отметил, что в результате ДТП, в котором столкнулись мусоровоз FAW и автофургон Scania, водителя мусоровоза зажало в кабине.

«Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумуляторные батареи транспортных средств во избежание возгорания автомобилей и с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали водителя», – сказал Макаров.

Он добавил, что у водителя были многочисленные порезы и подозрение на ушиб грудной клетки. Спасатели передали мужчину сотрудникам скорой помощи.