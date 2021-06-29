РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июн. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 71 случай заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 9 450 случаев, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В регионе за сутки выявили 2 453 случая заболевания.

Всего на данный момент в Подмосковье выявлено 311 578 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 494 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 252 953 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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29 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

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