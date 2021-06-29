РИАМО - 29 июн. Учебный год подходит к концу в медицинских колледжах Подмосковья, в этом году из них выпустят более 1,8 тыс. студентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Всего в Московской области работает 5 областных медицинских колледжей, которые подготовили более 1,8 тыс. выпускников в этом году. Это медицинские сестры, фельдшеры, акушерки и другие средние медицинские специалисты», - сказала зампредседателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В Подмосковье осуществляется подготовка средних медицинских специалистов по направлениям: сестринское, лечебное, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация и другим.

Также онлайн-запись в колледжи и вузы Московской области по программам среднего профессионального образования через региональный портал госуслуг открылась 20 июня.