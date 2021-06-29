РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 июн. Плановая проверка газового оборудования пройдет 3 июля в домах поселка Фряново подмосковного Щелкова, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».



Проверка связана с усилением мер безопасности при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.



3 июля 2021 года сотрудники АО «Мособлгаз» будут проверять газовое оборудование в домах частного сектора поселка Фряново.