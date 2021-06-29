РИАМО - 29 июн. В Московской области за минувшие сутки выявили 2 453 случая заболевания коронавирусом, всего на данный момент в регионе выявили 311 578 случаев, сообщает опершатаб Подмосковья.

В Московском регионе и по России наблюдается всплеск роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках Подмосковья, выездных пунктах вакцинации в торговых центрах, СНТ, клубах «Активное долголетие».

Для удобства жителей в регионе развернуто 430 прививочных кабинетов. Некоторые из них работают круглосуточно.

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