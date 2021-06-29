РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. В подмосковном Красногорске с начала года случился 151 пожар, сообщил представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по горокругу Евгений Кособрюхов.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в администрации Красногорска во вторник. Вел заседание первый заместитель главы администрации Виктор Моисеев. На повестке заседания были вопросы подготовки объектов к отопительному периоду, а также обеспечение пожарной безопасности и безопасности на воде.

«С начала 2021 года на территории горокруга Красногорск произошел 151 пожар. Погибли 4 человека, пятеро получили травмы», - сообщил Кособрюхов.

Он добавил, что на территории округа было зарегистрировано два природных пожара – 12 и 13 апреля на территории Красногорского и Опалиховского участковых лесничеств. Материалы по данным пожарам переданы в следственное управление УМВД России по городскому округу Красногорск, так как причиной пожаров стал поджог.

«С начала года зарегистрировано 22 случая выжигания сухой травы на общей площади более 4 тыс. квадратных метров. За выжигание сухой травянистой растительности, мусора и разведение открытого огня к административной ответственности привлечено 14 граждан», - отметил Кособрюхов.

По его словам, на территории горокруга находятся 9 населенных пунктов, 25 СНТ и один детский оздоровительный лагерь, подверженных угрозе лесных пожаров.

«В лагере была проведена плановая проверка, в ходе которой нарушений не выявлено», - сказал представитель ОНД.

В СНТ проводят рейдовые проверки, в результате которых в 7 СНТ выявили нарушения и выдали предостережения.

Также все предусмотренные законодательством проверки провели в граничащих с лесом населенных пунктах. В лесных массивах проводят патрулирование.

Он подчеркнул, что пожароопасный период находится в разгаре и работа по обеспечению пожарной безопасности в округе находится на особом контроле.