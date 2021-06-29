РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Клумбы и поделки из старых покрышек опасны, их нельзя устанавливать во дворах, нарушителей могут оштрафовать, сообщает администрация городского округа Подольск.

В России запретили использовать автомобильные покрышки для создания различных скульптур и ограждений, которые часто можно увидеть во дворах и на детских площадках. Теперь нарушителей будут штрафовать на сумму до 250 тысяч рублей.

Согласно российским законам, резина, из которой изготавливают автомобильные шины, - это отходы четвертого класса опасности. При горении и даже при нагревании в жару автомобильная резина выделяет ядовитые пары. Покрышки включили в список отходов, которые запрещены к захоронению, их нужно правильно утилизировать.

В Подольске для сбора любых отработанных шин установлены специальные контейнеры по адресам: Цементный проезд, 5; Красногвардейский б-р, 48; Климовск, улица Суворова, 29; деревня Лаговское, 100; поселок МИС, улица Строителей, 1; поселок Кузнечики, Парковый проезд ГСК «Кузнечики». На улице 50 лет ВЛКСМ, 17Б - площадка «Мегабак».