РИАМО - 29 июн. Скорость ветра в столице, зафиксированная 28 июня, составила 26 м/с, то есть достигла штормовых показателей, сообщается на сайте «Метеовести».

Помимо сильного ветра, метеостанции Московского региона, которые находятся в его центральной и западной частях, отметили грозы. Также во время прохождения в столице холодного фронта в городе похолодало с 29,8 градусов тепла до 20 за час.

В ближайшие 3-4 дня в столице прогнозируются кратковременные локальные дожди. Количество осадков, которые выпадут в эти дни, не составит более 5-8 мм, считающихся обычными суточными значениями июня. Согласно ожиданиям, температура в упомянутые дни составит 21-24 градусов тепла.

28 июня Москву пересек активный волновой циклон. Он обрушил на мегаполис грозы и дожди. Так, на опорной метеостанции Москвы, ВДНХ выпало 20,3 мм осадков, на Балчуге – 19 мм осадков, в Тушино – 37 мм, в Бутово – 39, а в Михайловском (Новая Москва) – 50 мм. При этом, количество осадков, которое выпало на опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, составило 27% от месячной нормы июня.

На территории Подмосковья, а именно в Павловском Посаде и Серпухове, выпало 2-3 мм осадков, в Волоколамске – 52 мм, а в Солнечногорске – 68 мм. Подобный показатель равен порядка 91% от нормы июня.

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