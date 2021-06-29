РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июн. Во вторник холодную воду отключили в ряде домов частного сектора в двух деревнях подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

В деревне Русавкино-Романово на улице Дорожная дом №65 происходит утечка воды из водопроводного колодца. Для ее устранения с 9:00 и до окончания работ было необходимо перекрыть подачу холодной воды в ряде жилых домов.

Под отключение попал частный сектор деревень Русавкино-Романово и Русавкино-Поповщино.

Подвоз воды при необходимости будет обеспечен.