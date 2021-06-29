РИАМО - 29 июн. За последние сутки в столице зафиксировали 6209 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в мегаполисе выявили 1 352 392 случая, сообщает столичный оперштаб.

Врачи призывают горожан сделать прививку от коронавируса. Это поможет спасти много жизней и победить пандемию. Вакцинироваться можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

В Москве запрещено посещать кафе и рестораны без QR-кода. Коды есть у тех, кто получил оба компонента вакцины от коронавируса или переболел менее 6 месяцев назад. Также заведения общепита можно посещать с отрицательным ПЦР-тестом.

За последние сутки в России выявлено 20 616 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 652 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 697 человек.

С начала пандемии в стране выявили 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 4 984 037 человек , скончались 134 545 пациентов.

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29 ИЮНЯ

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