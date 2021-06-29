РИАМО - 29 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с жителями Одинцова дал старт работе насосной станции ВЗУ №1, которую досрочно реконструировали в рамках президентского проекта, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Мощность объекта - 6,5 тыс. куб. м в сутки.

«Вода имеет специфику - ее нужно подготавливать. Раньше воду просто поднимали из скважины и распределяли по системе. Из-за этого где-то было много фтора, железа. У нас реализуется президентская программа, которая позволяет сделать воду в Подмосковье чистой и для питья, и для приготовления пищи, и для купания детей», - сказал губернатор.

По его словам, очень приятно, что подрядчик сдал ВЗУ раньше срока.

«Мы ваши запросы слышим, и стараемся сделать так, чтобы вы чувствовали перемены. Большие города, по сути, уже обеспечены чистой водой, сейчас мы идем в маленькие населенные пункты, чтобы и там она была везде», - добавил Воробьев.

В текущем году качественная питьевая вода придет в дома порядка 200 тыс. человек в 11 городских округах.

Перемены уже почувствовали жители Дзержинского за счет присоединения сетей к АО «Мосводоканал», а также Зарайска и Щелкова, где завершаются строительно-монтажные работы. Ввод насосной станции позволит обеспечить водой от «Мосводоканала» 22 тыс. человек в городском округе Люберцы.

Улучшится качество жизни и для микрорайона Железнодорожный в Балашихе, где завершат 2-й этап капремонта сетей водоснабжения.

«Я живу в Одинцове с самого рождения и в детстве мог пить воду из-под крана. Однако уже на протяжение 3-5 лет делать это стало невозможно. И не только пить, но и купать детей – наливаешь ванную, а вся вода ржавая. Нам приходилось ставить фильтры, которые необходимо было менять раз в месяц. Сейчас, после ремонта ВЗУ, вода пошла уже чистая», - сказал местный житель Александр Игнатов.

Благодаря реализации программы «Чистая вода» за 7 лет качество водоснабжения улучшено для 2 млн жителей Подмосковья. Из «красной зоны» выведено 12 муниципалитетов. До 2024 года чистую воду получат еще 675 тыс. человек. Таким образом, ею будут обеспечены уже более 94% жителей региона.